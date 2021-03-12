Бразилия подписала соглашение о поставке «Спутника V»

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12.03.2021, 23:06, Новости дня
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Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и сообщила о готовности производить в стране российский препарат, информирует минздрав латиноамериканской страны.

«Минздрав 12 марта подписал контракт», – говорится в сообщении ведомства в Twitter. Уточняется, что закупку вакцины «Спутник V» проведет бразильская лаборатория União Química, передает РИА «Новости».

Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле-июне, кроме того, фармкомпания заявила, что готова производить в Бразилии российскую вакцину.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



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