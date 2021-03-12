Соучредитель «Польской школы» задержана в Бресте

12.03.2021, 23:06, Новости дня

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В белорусском Бресте по делу о героизации военных преступников задержана соучредитель «Польской школы» Анна Панишева, сообщают СМИ.

Как информирует канал «Беларусь 1», задержана «еще один соучредитель «Польской школы». Панишева «причастна к акциям, направленным на пропаганду нацизма». Сообщается, что некоторое время Панишева была в Польше, откуда «вещала» через интернет, но «по возвращении в Брест ее задержали». Правоохранительные органы Белоруссии «продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников», передает РИА «Новости».

Напомним, в конце февраля в Бресте устроили мероприятие, посвященное «дню проклятых солдат» – членов польского антикоммунистического подполья. Белорусская генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту героизации военных преступников. Был задержан один из соучредителей ООО «Польская школа». Кроме того, из-за участия в мероприятии временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского Минск выслал из Белоруссии польских дипломатов. Польша в ответ решила выслать белорусского дипломата.