Замглавы правительства Ставропольского края задержан по делу о взятках

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12.03.2021, 23:06, Новости дня
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В отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева открыто уголовное дело о взятках на 63 млн рублей, он задержан, информирует СК России.

Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщается на сайте СК.

Следствие считает, что в 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого замминистра строительства и архитектуры региона, получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. Взятку дали, чтобы Золотарев оказал «покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы» в Ставрополе.

В 2018 году Золотарев и Когарлыцкий от «того же юридического лица» получили более 15,5 млн рублей «за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера». В 2019 году они получили 45 млн рублей за «покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера».



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