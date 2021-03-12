 

Ляшко: Тела умерших от COVID-19 не обязательно кремировать и хоронить в плотном пакете

12.03.2021, 22:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Согласно действующим в Украине правилам, родные умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Об этом главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в Facebook 12 марта. 

По словам Ляшко, он видел в СМИ и соцсетях немало публикаций о “порой, дикарских вещах”, которые происходят во время захоронений умерших  от коронавируса. 

“Для умерших от COVID-19 кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательно! Постановлением №44 о внесении изменений во Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни COVID-19 прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его хоронят в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни”, – написал он. 

Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших проблем не должно возникать, отметил замминистра.  

“К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2274554919343286

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

3 марта 2020 года в Украине подтвердили первый случай инфицирования. С тех пор в стране зафиксировали более 1,44 млн случаев COVID-19, скончались от болезни почти 28 тыс. человек, выздоровело более 1,2 млн человек.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Военным пришлось осушать лужи «бутылками и листьями» перед визитом Зеленского

24.08 / Кравчук назвал условие для возобновления водоснабжения Крыма

15.02 / Daily Mail – сотни мигрантов из Лондона получили бесплатную вакцину быстрее групп риска

19.11 / Песков не стал комментировать поражение сборной РФ по футболу

26.06 / Партия “Голос” лишила Вакарчука депутатских полномочий

19.07 / С-400, С-300 и «Панцири-С» заступили на дежурство в ходе проверки войск на юге России

17.11 / Путин дал поручение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

09.11 / В Венгрии анонсировали введение повторного карантина

09.08 / Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220

15.09 / Роскосмос отказался от участия США в проекте по Венере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска