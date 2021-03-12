Ляшко: Тела умерших от COVID-19 не обязательно кремировать и хоронить в плотном пакете

12.03.2021, 22:44, Новости дня

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Согласно действующим в Украине правилам, родные умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Об этом главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в Facebook 12 марта.

По словам Ляшко, он видел в СМИ и соцсетях немало публикаций о “порой, дикарских вещах”, которые происходят во время захоронений умерших от коронавируса.

“Для умерших от COVID-19 кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательно! Постановлением №44 о внесении изменений во Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни COVID-19 прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его хоронят в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни”, – написал он.

Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших проблем не должно возникать, отметил замминистра.

“К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных”, – добавил он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2274554919343286

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

3 марта 2020 года в Украине подтвердили первый случай инфицирования. С тех пор в стране зафиксировали более 1,44 млн случаев COVID-19, скончались от болезни почти 28 тыс. человек, выздоровело более 1,2 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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