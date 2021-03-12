 

Косюк выбыл, Новинский миллиардер. Forbes обновил рейтинг богатейших украинцев

12.03.2021, 22:44, Новости дня
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12 марта украинский Forbes обнародовал свежий рейтинг миллиардеров Украины. Согласно оценкам издания, собственник крупнейшего производителя курятины в Украине, компании “Мироновский хлебопродукт” Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива.

Совладельцы “Эпицентра” Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием свыше $1 млрд, не попали в список миллиардеров, поскольку супруги присутствуют в глобальном списке лишь тогда, когда их общие доходы превышают $2 млрд, отметили авторы.

Лидером рейтинга Forbes в Украине остается основатель СКМ Ринат Ахметов, занимающий 330-е место среди самых крупных предпринимателей мира. На втором месте – владелец металлургической корпорации “Интерпайп” Виктор Пинчук, ранее деливший эту позицию с экс-президентом Петром Порошенко. В июне 2020 года Forbes оценивал их состояния в одинаковую сумму – $1,4 млрд, но по итогам года Пинчук смог нарастить капитализацию своего бизнеса до $2,5 млрд, в то время как Порошенко – на $200 млн, до $1,6 млрд

На третье место в рейтинге 2021 года вышел владелец Ferrexpo Константин Жеваго. Далее следуют бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Петр Порошенко. Вернулся в список миллиардеров владелец “Смарт-Холдинга” Вадим Новинский с результатом $1,4 млрд.

Ряду украинских предпринимателей, по мнению экспертов Forbes, помог рост цен на сталь – за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т.

Как указывает издание, состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли.

“И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы”, – подчеркивают в Forbes.

По сравнению с 2013 годом активы украинских миллиардеров стоят в несколько раз дешевле. Состояние Пинчука за последние восемь лет уменьшилось в полтора раза – с $3,8 млрд до $2,5 млрд. Стоимость бизнеса Ахметова за этот период снизилась еще больше – в два раза – с $15,4 млрд в 2013 году до $7,6 млрд в 2021-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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