 

“Мухи – отдельно, конфеты – отдельно”. Зеленский упрекнул Порошенко, что он не ввел санкций против Медведчука

12.03.2021, 22:44, Новости дня
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Владимир Зеленский упрекнул своего предшественника, пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что он не ввел за свою каденцию санкции против кума президента РФ Владимира Путина, нардепа  от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Об этом Зеленский заявил  в видеообращении, опубликованном 12 марта в Facebоok.

Глава государства не называл фамилии Порошенко, но по контексту его высказывания ясно, о ком идет речь.

“Всем интересно, почему это не было сделано предыдущим руководством страны за все годы войны. Наверное. вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике: Мухи – отдельно, конфеты – отдельно”, – сказал президент.

2 февраля, президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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