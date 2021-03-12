Венедиктов заявил, что в ближайшем окружении Навального есть агенты российских спецслужб. В ФБК отреагировали

12.03.2021, 22:44, Новости дня

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В окружении российского оппозиционера Алексея Навального есть сотрудник спецслужб РФ. Об этом рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, сообщается в Telegram-канале радиостанции.

“Окружение Навального безусловно инфильтровано спецслужбами. Кто-то в окружении Навального, довольно близком, является агентом охранки”, – считает Венедиктов.

Он отметил, что все видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что ФСИН “затеет дело”.

“ФСИН говорил: “Мы тебя посадим, у нас есть дело, вы нарушили то-то”, мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов или манипулируемых людей говорили: “Да нет, все отделается домашним арестом, мы людей выведем на улицы, они испугаются”. Спецоперация была в этом”, – пояснил Венедиктов.

Директор ФБК Иван Жданов на своей странице в Twitter прокомментировал заявление Венедиктова.

“Тут человек, который прямо хвастается дружбой с силовиками и достаточно явно работает на мэрию заявил, что в окружении Навального агенты охранки, хм..”, – заявил он.

Тут человек, который прямо хвастается дружбой с силовиками и достаточно явно работает на мэрию заявил, что в окружении Навального агенты охранки, хм… https://t.co/EcuQ7LhNNS

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 10, 2021

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

12 марта Навального из следственного изолятора №3 в Кольчугино во Владимирской области перевели в исправительную колонию №2 в городе Покров этой же области.

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