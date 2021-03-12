Отвалите, простые люди – Личное мнение

12.03.2021, 22:30, Разное

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В Уфе врач скорой помощи Елена Гайнуллова заразилась коронавирусом и умерла.

Спустя месяц умер её муж: сильно переживал, были проблемы с сердцем.



Фото: Соцсети

У пары остался 9-летний сын, опекунство над которым оформили родители Лены. Сейчас и они лечатся от коронавируса.

Большая трагедия простой российской семьи. Но это — ещё не всё.

По указу Путина, в случае смерти медика от ковида при исполнении трудовых обязанностей, родственникам должна быть выплачена компенсация в размере 2,7 миллиона рублей.

Родителям Лены, которая работала на самой передовой, в этой выплате было отказано со следующей формулировкой:

В ходе расследования установлено, что Елена Гайнуллова выезжала на вызовы к пациентам с жалобами на боль в животе, с инсультом, инфарктом, с пониженным давлением, с жалобами на боль в сердце. Установлено, что погибшая не работала в ковид-госпиталях Уфы и не вела прием больных коронавирусом. К сожалению, подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам, установить не удалось.



При этом в специальном федеральном регистре «Сovid-19» указано, что Лена контактировала с пациентами, у которых было под подтверждено заражение коронавирусом, 11 и 14 декабря, а также 1 января. Во время её последнего в жизни дежурства.

Немного хронологии:

2 января Лена уже сама обратилась к врачу по поводу ухудшения здоровья. 4 января её вместе с мужем госпитализировали. По результатам КТ у Лены было выявлено 8% лёгких. Её отправили домой.

Состояние доктора ухудшалось.

8 января её снова госпитализировали.

15 января она скончалась в ковид-госпитале от коронавируса. Вскрытие выявило уже тотальное поражение легких до 98%.

Врач скорой потеряла свою жизнь. Мальчик 9 лет остался сиротой. Муж потерял жену и вскоре умер сам. Родители потеряли дочь.



Родители Лены с внуком. Фото: Соцсети

Путин подписал указ, но, видимо, несокрушимой российской бюрократии даже указ Президента — не указ.

Эту бетонную стену чёрствости, отписок и очковтирательства нам с вами не пробить никогда:

К сожалению, подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам, установить не удалось.

, Елена Ганулл

На бумаге одно, в отчёте — другое, а в жизни: «Отвалите, простые люди».

Что чувствуете?

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