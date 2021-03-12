Мнение: Патрули против домогательств, мода на бисексуальность и супернатуралы

12.03.2021, 22:20, Разное

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1. «Их нравы». В столице Евросоюза на улицы запустят специальные полицейские патрули, которые будут выявлять и пресекать домогательства к женщинам. Причём выглядеть эти патрули будут отнюдь не так, как на заглавной картинке — всё обстоит гораздо веселее:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6045f26b9a7947f02c79f8c1

В Брюсселе полицейские приступили к патрулированию общественных мест для пресечения домогательств к женщинам. Об этом сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», — написал он.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн также ретвитнул сообщение полиции города о начале борьбы с уличными домогательствами. «В ближайшие недели мы выйдем на улицы в штатском, чтобы ловить преступников с поличным», — отметили в полиции.

Опыт подобных инициатив подсказывает, что ловить агенты будут не агрессивных мигрантов, а коренных бельгийцев, решившихся заговорить с незнакомой девушкой. Это и проще, и со всех точек зрения безопаснее.

Каких-то 30 лет тому назад жители Запада всерьёз боялись, что в случае победы коммунизма будут жить под неусыпным надзором Большого Брата. Теперь настала пора бояться тотальной слежки со стороны Большой Сестры.

Представляю, как жители Брюсселя будут теперь ходить на свидания в общественных местах. Вероятно, всё будет происходить крайне скучно, сдержанно и скрытно – ведь никто не может гарантировать, что за соседним столиком не сидит представитель полиции нравов, одетый в штатское.

2. Виктор Мараховский объясняет, почему каждый шестой молодой человек в США и каждый второй в Великобритании записался в сексуальные меньшинства:

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

Среди аксакалов, родившихся до 1946 года, секс-меньшинствами себя чувствуют лишь 1,3%.

Среди бэби-бумеров (1946-1964) — два процента.

Среди некогда мятежного и потерянного, а ныне вполне солидного поколения X (1964-1980) — 3,8%.

Среди выросших в обстановке вольницы миллениалов (1981-1996) — 9,1%.

И, наконец, среди поколения Z (1996-2002, младше людей не опрашивали, они еще несовершеннолетние) — 15,9%.

То есть почти 16%, или примерно каждый шестой юный американец, объявляет себя гомосексуалистом, лесбиянкой, трансгендером или бисексуалом.

Но Великобритания обогнала Соединенные Штаты.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Ipsos, лишь около 50% британцев в возрасте от 18 до 24 лет заявляют о том, что “испытывают сексуальное влечение лишь к своему полу”.

Комментируя этот факт, специально обученные эксперты категорически приветствуют произошедший суперсдвиг в сексуальной идентичности масс.

“Каждое следующее поколение испытывает все меньше внешнего давления и принуждения к гетеросексуальности” — одобряет, например, Карен Блэр, эксперт по психологии сексуальной ориентации Университета Трент, Онтарио, Канада. (Кто-то может заподозрить ее в предвзятости по причине ее собственного ЛГБТ-активизма. Но за такое подозрение, высказанное публично, в современном передовом обществе задизлайкают, обвинят в гомофобии, забанят в твиттере и уволят с работы к чертовой матери.)

Я, кстати, честно пытался найти в передовых и мейнстримных, то есть “приличных”, СМИ Запада хотя бы тень сомнений на тему “Не слишком ли много отклонений от практической гетеросексуальности? Как это скажется, например, на уже катастрофическом уровне рождаемости? Не ускорит ли это и так гарантированную передовым странам депопуляцию местного населения?”. Но нет, ничего такого нет: приличные люди в приличных СМИ не задаются этими совершенно очевидными вопросами. Надо думать — просто потому, что за такие вопросы с них сразу сорвут погоны приличности и выкинут с работы на мороз и из соцсетей. <…>

Подавляющее большинство юных американцев, причисляющих себя к ЛГБТ, выбрали себе в качестве “меньшинственной идентичности” бисексуальность.

Это, напомним, влечение как к своему, так и к противоположному полу. Это также, если можно так выразиться, самая либеральная форма секс-меньшинственности, “позволяющая” девочкам любить мальчиков и наоборот.

Но и это не все. Подавляющее большинство этих “бисексуалов” признаются, что в данный момент либо находятся в гетеросексуальных отношениях (33%), либо вообще обходятся, добровольно или вынужденно, без всяких отношений (55,5%). С лицами своего пола встречаются и сожительствуют лишь 3,7% (что, замечу, лишь несколько выше обычного, как считалось в XX веке, уровня).

Говоря проще — головокружительный ЛГБТ-агитпроп, обрушившийся на все это неокрепшее юношество, переформатировал в постоянно практикующих голубых и лесбиянок относительно немногих. И относительно немногих толкнул на хирургические столы для реального удаления родных половых признаков и имитации признаков противоположного пола.

А вот чего ему по-настоящему удалось достичь — так это внедрения в сознание молодняка понимания, что быть биологически нормальным не круто. Что это уныло. Если ты нормален и обычен — то тебе не поставят лайк, в школе над тобой не будут заботливо квохтать психолог и администрация, тебя не пригласят на конференцию по твоему равноправию, в школьный совет вместо тебя выберут кого-нибудь более “разнообразного”, ты так и останешься никому не интересен и лишен каких-либо практических бонусов, привилегий и социального одобрения.

И, разумеется, мантра “это потому, что у меня необычная сексуальная идентичность” — прекрасно работает в качестве причины того, чтобы не втряхиваться в нормальные человеческие любовно-семейные отношения. Ибо строить отношения — это всегда труд, это некоторая работа над собой, если угодно. Передовая же секс-идентичность доходчиво объясняет, что работать над собой — не только не надо, но и нельзя: это “принуждение к гетеросексуальности” под гнетом токсичного внешнего окружения.

Пожалуй, есть и более простое, шкурное объяснение феномену повального бисексуализма на Западе, без необходимости привлекать мораль или моду.

Записавшись в сексменьшинство, молодые люди могут рассчитывать на хоть какую-то поддержку общества в случае обвинений в домогательствах, которые в западных странах стали вполне ощутимой угрозой для каждого. В ответ на любые судебные претензии «бисексуал» всегда может указать на свою принадлежность к заветной аббревиатуре ЛГБТ и выдвинуть встречное обвинение в угнетении меньшинств.

3. В полку трансформеров прибыло. Содомская азбука дополнилась новой похотливой группой: так называемыми супернатуралами (superstraight, SS). Эти затейники заявляют, что испытывают сексуальное влечение исключительно к взрослым цисгендерным особям противоположного пола. Так, к примеру, мужчина-супернатурал готов встречаться только с женщинами, причём только с такими, которые женщинами и родились.

Появление супернатуралов вызвало жаркие споры в интернете. Одни пишут, что нежелание супернатуралов тискаться с трансгендерами — это проявление трансфобии. Другие удивлённо вскидывают брови: «как же быстро мы проделали путь от “чужие сексуальные предпочтения тебя не касаются” до “заткнитесь и радуйтесь члену, лесбиянки”»:

https://9gag.com/gag/aQo3GPe

Всё началось с некого парня на ТикТоке, который объявил себя «супернатуралом» и обратил тем самым риторику квир-социалистов против них самих. Теперь все попытки обвинить супернатуралов в трансфобии парируются тем, что обвинителей называют «суперфобами»:

https://9gag.com/gag/arMg6N6