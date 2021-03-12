Киберполиция начала принимать обращения о “группах смерти”

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12.03.2021, 21:54, Новости дня
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Киберполиция Украины на фоне роста числа самоубийств среди несовершеннолетних открыла электронный ящик для приема обращений о так называемых “группах смерти” и другом опасном контенте. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба ведомства.

“По электронному адресу: savech[email protected] киберполиции принимает обращения об опасных интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное”, – говорится в сообщении.

В киберполиции отметили, что сообщить о правонарушениях можно сообщить в форме обратной связи на сайте ticket.cyberpolice.gov.ua.

С начала года в Украине участились случаи суицидов и трагических случаев среди подростков.

16 февраля две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

17 февраля две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили в школе по 10 таблеток, их госпитализировали с подозрением на отравление препаратом “Дротаверин”.

18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в “Охматдет” с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток.

19 февраля еще две школьницы в Умани Черкасской области напились таблеток не из-за челленджа в соцсетях.

26 февраля в Сумах несовершеннолетние студентки отравились лекарственными средствами. 

7 марта в Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку, которая приняла 30 таблеток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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