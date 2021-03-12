Нардеп Богуцкая прокомментировала интервью информатора НАБУ Bellingcat по “вагнергейту”

12.03.2021, 21:54, Новости дня

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Народный депутат из фракции “Слуга народа” Лиза Богуцкая считает, что если расследование Bellingcat и заявления информатора НАБУ Евгения Шевченко вскроют факты госизмены, то даже самые высокие чиновники должны быть наказаны. Об этом Богуцкая заявила в эфире телеканала “Наш”.

“Если агент Шевченко ранее об этом заявлял, если он вчера или сегодня это подтверждает, то говорить, что неожиданно появилась новость – это неправильно. Уже несколько месяцев это звучало о “вагнеровцах”, и были попытки в Верховной Раде создать ВСК (временную следственную комиссию. – “ГОРДОН”). Мне кажется, что теперь и ВСК может быть не нужна, если все это станет известно и выйдет на публику”, – отметила нардеп.

Политик считает, что заявления Шевченко расследователям из Bellingcat по поводу слива спецоперации по задержанию членов ЧВК “Вагнер” могут стать основанием для уголовных дел.

“И если выяснится, что есть элементы государственной измены, даже в самых высоких кабинетах Украины, то те люди, которые в этом задействованы, должны быть допрошены в СБУ и если что-то подтвердится, то должны быть открыты уголовные дела по госизмене”, – заявила Богуцкая.

ВИДЕОВидео: НАШ / YouTube

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования Bellingcat о вагнеровцах. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

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