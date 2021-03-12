На дороге под Кемеровом перевернулась машина

12.03.2021, 21:52, Разное

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Утром 12 марта на Ноябрьской улице в окрестностях Кемерова перевернулась машина, передает сайт VSE42.RU. Очевидцы поделились видео с последствиями ДТП. На записи видно автомобиль, лежащий на крыше поперек дороги. Пользователи Сети предположили, что причиной произошедшего стало то, что владелец машины слишком рано поменял зимнюю резину на летнюю. Официальных данных об аварии пока не поступало.