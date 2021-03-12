В России повысились цены на продукты

12.03.2021, 21:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По данным Росстата, курица подорожала на 1,7%, а в ряде областей – на 5,4%. Цены на яйца возросли примерно на 0,9%.

На 0,4% подорожал сахар, подсолнечное масло – на 0,1%. Также увеличились цены на консервированное

детское питание – на 0,5%, рыбу и говядину – на 0,4%. Выросли цены на колбасу, сливочное масло, овощные консервы, ржаной хлеб, макароны, печенье и

черный чай – на 0,2%.

Но есть и положительная тенденция. Так, упали цены на огурцы и помидоры — на 5,3% и 1,1%.

Напомним, в первый месяц зимы специалисты предсказали рост цен на продукты в 2021 году. Среди причин – увеличение затрат у

сельхозпроизводителей.

Как писали “Дни.ру”, в начале этого года цены на продукты в России подорожали почти в восемь раз больше, чем в странах Европы. Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список “горячих точек”, где темпы подорожания товаров вызывают “особое беспокойство”.