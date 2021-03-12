Ученые определили вероятный возраст реки Янцзы

12.03.2021, 21:50, Разное

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Объединенный коллектив китайских и нидерландских ученых провел исследование, целью которого было определение вероятного возраста реки Янцзы, являющейся одной из самых древних на территории Поднебесной. Итоги научной работы дали ответ на вопрос, уже столетие волновавший научный мир.

Исследователи взяли образцы грунта в районе нижнего течения реки возле города Нанкин. В состав проб вошли отложения мусковита и полевого шпата, датируемые периодом раннего и среднего миоцена. Аналогичные же материалы специалисты добыли и из верховий Янцзы. Проведенный учеными анализ продемонстрировал, что вышеупомянутые образцы отличаются по составу, и это дало основание утверждать, что в древнейшие времена верхняя и нижняя части реки не были общим водоемом. Таким образом, эксперты отнесли время образования Янцзы к периоду между 10 и 3 миллионами лет назад.

Местом истока реки Янцзы является Гималайско-Тибетское плато. Временем появления на нем рек считается период формирования современных ландшафтных территорий Юго-Восточной Азии. Однако исследователи уже давно стремились выяснить, связан ли момент появления Янцзы с тем периодом, когда она проложила себе путь через район Трех ущелий.

Источник: naked-science.ru