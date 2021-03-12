Мнение: О дерзких мечтах нынешних российских молодых

12.03.2021, 21:46, Разное

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У каждого должна быть мечта. Но чтобы вы ощутили всю прелесть российской, придётся зайти с козырей издалека.

Не секрет, в общем, что #Россия – богатая страна бедных людей. Но где именно гнездится российская #бедность? Кажется, реальный и научно выверенный ответ вас немало удивит.

Огромную работу проделали экономисты Елена Кубишина, Ирина Соболева и Алексей Седлов из Института экономики РАН (см. «Вестник Института экономики РАН», №1, 2021). По их выводам, российская бедность сегодня концентрируется… в значительной мере у занятых в госсекторе.

«Главным фактором, способствующим сохранению довольно значительных масштабов бедности, является низкая оплата труда, особенно в организациях и на предприятиях государственного и муниципального сектора – это без малого 40% общего числа занятых. Доля работников, получающих менее одного МРОТ, на государственных и муниципальных предприятиях в 4 раза больше, чем на предприятиях негосударственной формы собственности. Наши расчёты показывают, что на негосударственных предприятиях (в целом) средняя заработная плата выше почти на 40%», – фиксируют свой вывод учёные.

Теперь понятно, почему вот эта #новость – поражает воображение. Стать государственными служащими хотели бы больше трети россиян. Точнее – 37%. Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего нравится опрошенным из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих стать чиновником — по 45%. Это какие же у людей представления о работе и жизни чиновников в России!

В общем, какова Россия, такова и мечта.

Но откуда берутся такие представления о современном российском госсекторе? В том числе из таких вот скупых сообщений федеральных СМИ.

В прошлом году суды вынесли более восьми тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин. По его словам, реальное лишение свободы получили порядка 18% осужденных. Условными сроками отделались 35%, а штрафами – 40%.

При этом, общий ущерб от коррупционных преступлений в России по уголовным делам, возбуждённым в прошлом году, превысил 63 млрд руб. – и это лишь то, что следователи смогли установить и доказать в суде. То есть, верхушка айсберга. Ну и для справки всех работников государственных и муниципальных органов в РФ сегодня около 2,4 млн человек. А если приплюсовать бюджетные и казённые учреждения, это число вырастает до 16-20 млн. чел.

Иными словами, для условного чиновника шанс отправиться на скамью подсудимых – 0,05%. И то при определённых условиях.

В памятные 1990-е молодёжь мечтала об ином: девушки хотели стать проститутками, юноши – бандитами и рэкитирами. Но, положа руку на сердце, разве сегодняшние дерзкие мечты молодёжи чем-то принципиально отличаются от тогдашних?

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