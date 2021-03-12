Мнение: Неполиткорректный театр Богомолова, проблемы у АстраЗенеки и биометрия для экзаменов

12.03.2021, 21:30, Разное

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1. Константин Богомолов, – автор программного антизападного манифеста российской интеллигенции, – продолжает свой крестовый подход против западной идеологии. Теперь он решил построить «Старую Добрую Европу» в отдельно взятом театре:

https://meduza.io/news/2021/03/02/v-nashem-teatre-razresheno-flirtovat-i-nachinat-romany-vo-vseh-kombinatsiyah-konstantin-bogomolov-predstavil-pravila-teatra-na-maloy-bronnoy

Константин Богомолов представил новые правила Театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого он является с мая 2019 года.

Речь идет о правилах, которые ранее предложил художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. <…>

А. В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений.

Б. Наш театр и политкорректность несовместимы. Потому что объектом внимания театра является изучение человека во всех его проявлениях. Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о секретах и бездонности человека — а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует. Потому что остальное — просто скучно да и неправда. Если в театр приходит политкорректность, то театр надо закрывать, а нам всем идти по домам.

В. В нашем театре разрешено шутить обо всем и без каких-либо ограничений. Разрешено рассказывать оскорбительные анекдоты без каких-либо ограничений. Если человек работает в театре или приходит в театр как зритель — ему нужно учиться самому справляться с ситуацией, в которой кто-то его задел словом или оскорбил его чувства. Потому что это только его личная проблема восприятия и никак иначе. Это часть жизни и это нормально — жить среди людей, которые не такие, как ты. Если человек с этим не справляется или слишком нежный — очень рекомендуем воздержаться от посещения театра.

Г. В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях.

Д. В нашем театре разрешено работать людям с самыми разнообразными политическими взглядами. Потому что чем мы больше отличаемся друг от друга — тем лучше и интереснее.

Е. В нашем театре разрешено не только не прятать и не стыдиться, но и не бояться говорить и открыто ссориться из-за своих политических убеждений.

Ё. В нашем театре каждому позволено верить в то, что его взгляды самые правильные.

С одной стороны, смело и традиционно. С другой стороны, домогательства режиссёров к актёрскому составу — это, к сожалению, вполне реальная (а не вымышленная) проблема.

2. Тем временем, новости о побочках ведущей западной вакцины продолжают поступать с пугающей регулярностью:

https://lenta.ru/news/2021/03/11/astratromb/

Девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Так, Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

3. Возможно, истории о том, как ботаники-двойники сдают экзамены вместо хитрых студентов-лодырей, вскоре превратятся в достояние прошлого:

https://lenta.ru/news/2021/03/07/metria_bio/

В 2022 году высшие учебные заведения собираются проводить дистанционные сессии, перед началом которых студентам придется сдавать биометрию. О решении кабмина сообщает РИА Новости.

Новый формат разрешен в разных программах: бакалавриате, магистратуре и специалитете. Уточняется, что биометрия собирает и сохраняет личные данные человека.

В связи с этим вопрос о введении биометрической системы будут принимать главы заведений. Кроме того, для этого необходимо и согласие самого студента. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Перед началом экзамена человек должен зарегистрироваться и пройти процедуру — произнести перед камерой несколько чисел. После этого система запомнит его поведение и действия, все сведения будут направлены по защищенным каналам в учебную организацию. Затем можно начать экзамен, говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что подобный формат тестирования поможет студентам из отдаленных городов в сдаче экзаменов. «У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов», — пояснили в пресс-службе.