Конго приостановила начало вакцинации препаратом AstraZeneca

12.03.2021, 21:26, Новости дня

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Власти Демократической Республики Конго (ДРК) приостановили подготовку к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после отказа семи стран от этой вакцины, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителей Минздрава ДРК.

Сообщается, что решение принято на основе информации о том, что несколько стран Европы ранее приостановили использование данной вакцины.

Местный новостной портал «Актюалитэ» передает, что в пятницу в Киншасе состоялись консультации членов правительства ДРК и специалистов, которые изучают причины, по которым семь европейских стран приостановили использование вакцины после появления данных об образовании тромбов у привившихся, передает портал. По его данным, о результатах этих дискуссий будет доложено президенту страны Феликсу Чисекеди для принятия окончательного решения, передает ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в ДРК 15 марта. Страна получила 4 марта в рамках международной программы COVAX («Ковакс») 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. На текущий день в ДРК выявлено 26 738 инфицированных коронавирусом, умерли 712 человек.

В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.

В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата сообщил и сам производитель.

При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные».

Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом.