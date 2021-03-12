Ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией

12.03.2021, 21:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцины от коронавируса будут утрачивать 5-10% эффективности после каждой сильной мутации COVID-19, рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканал «Россия 24».

«Вирус будет мутировать, и чем дальше, тем сильнее избегать нашего иммунитета, но это не произойдет сразу. То есть вакцины будут терять 5-10% эффективности с каждой такой значимой мутацией», – передает слова ученого ТАСС.

По словам Лукашева, сейчас вакцины от коронавируса пока еще достаточно эффективны против «британского» штамма COVID-19, и пока он не распространился, стоит привиться.

Напомним, в РФ сегодня зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» («Гам-ковид-вак»), «Эпиваккорона» (эпитопная вакцина против коронавируса) и «Ковивак». Об эффективности вакцины «Спутник V» против «британского» штамма рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.