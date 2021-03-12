 

Экс-спикер Рады оценил обвинения в предательстве при голосовании по ЧФ в Крыму

12.03.2021, 21:26, Новости дня
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Бывший председатель Рады Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию соглашений о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму, заявил, что ратификация не была госизменой.

«Абсолютно нет, не считаю (госизменой). Это была вынужденная необходимость», – сообщил Литвин в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».

Политик пояснил, что вопрос о подписании и ратификации договора утвердили на заседании СНБО, тогда было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за экономической обстановки на Украине.

По словам экс-спикера Рады, привлечь голосовавших за ратификацию депутатов не удастся, это закончится тем, что «немного потреплют нервы».

«Я вижу, что будут таскать меня по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел) абсолютно нет», – добавил Литвин.

Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.



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