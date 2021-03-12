Мнение: Письмо: “Работа мечты”

12.03.2021, 21:22, Разное

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Обсудим сегодня, чем хорошая этика от хороших границ отличается.

А вы пока самостоятельно разберите это письмо и расскажите, вопрос автора про границы или этику?

Опишите, с чем именно связан ее вопрос, почему он вообще возник. И что такой вопрос означает.

nstsia

Здравствуйте, Эволюция!

Большое спасибо вам и комментаторам за разбор предыдущего письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1343159.html

Больше мы с этим парнем не общались.

Это письмо пишу с надеждой на разбор, чтобы понять, в границах ли мои действия в ресурсе работы.

Я – преподаватель (предмет не пишу, чтоб не выглядело как попытка пиара). С января работаю, можно сказать, на работе мечты! Основная моя обязанность – это письменные ответы ученикам на специальной платформе. Работа дистанционная и я могу спокойно перемещаться в течение дня, главное периодически заглядывать в свой ЛК и давать обратную связь по д/з студентов.

Изначально основной поток людей приходит на краткосрочный интенсив, где даются базовые знания по предмету. Этот интенсив стоит достаточно дешево, поэтому людей приходит много каждый месяц. После этого им предлагают приобрести полноценный курс и углубиться в предмет. Стоимость 1 уровня раз в 6-7 выше стоимости базового интенсива, поэтому примерно 70-80% людей не приобретают дальнейший курс.

Так получилось, что у меня есть доступ к базе студентов с их эл. почтами.

И, т.к. мне очень нравится подобная система взаимодействия учитель-ученик и, как оказалось, есть немалый спрос на подобный вид обучения, я составила свою программу обучения, которая по подаче материала немного отличается от той, по которой я работаю сейчас в этой компании.

Я сделала лендинг с описанием моего курса, указанием цен, краткой информацией о себе, ссылками на мои соц.сети (я веду несколько групп в соц. сетях). Составила достаточно короткое коммерческое предложение, чтобы человек смог меньше, чем за минуту понять, о чем письмо и что ему предлагают.

Вопрос про мои действия: в границах ли с моей стороны воспользоваться доступом к базе данных с целевой аудиторией, чтобы отправлять предложение с моим курсом тем студентам, которые не приобрели основной курс в данной компании? Является ли это проактивным поведением? Или это обычное воровство? И попытка что-то ухватить себе за счёт чужого успеха? И моя фигура в ресурсе работы от этого уменьшится?