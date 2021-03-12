Мнение: Встреча Горбачева с деятелями культуры

12.03.2021, 21:06, Разное

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Деятели культуры на встрече с Горбачевым в 1990-м году. Актер Юрий Никулин начал что-то подозревать на тему внедряемых в ходе Перестройки рыночных отношений.

"Полуграмотный вождь" понимал необходимость заботы о культуре даже в условиях тяжелейшей войны.

Но конечно, это были еще цветочки. Ягодки начались спустя пару лет. Рыночек порешает и многие из деятелей культуры окажутся в ситуации, когда "полуграмотного вождя", который мог бы им помочь, у них не оказалось (см. последние годы жизни Вицина, Кононова, Брондукова и многих других, кто не вписался).

PS. Интересно рассматривать людей в зале, среди которых сидят Тихонов, Лановой и другие…

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