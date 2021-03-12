 

Глава Полтавской ОГА Синегубов: Возведение нового моста в Кременчуге – среди приоритетов программы “Большое строительство”

12.03.2021, 21:04, Новости дня
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В Полтавской области готовятся к строительству нового моста в Кременчуге в рамках программы “Большая стройка”, этот мост станет частью обхода на автодороге национального значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь. Сейчас ведется разработка проектно-строительной документации и ведутся подготовительные работы, рассказал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

“Возведение нового моста в Кременчуге – среди приоритетов программы “Большое строительство”. Реализация этого амбициозного и уникального проекта сдвинулась с места при поддержке президента Владимира Зеленского. Ожидаем, что полный проект моста будет готов в начале сентября”, – отметил Синегубов.

Он добавил, что при Полтавской ОГА создали рабочую группу, которая будет координировать решение вопросов, возникающих при строительстве моста, и провели первое заседание. В группу вошли представители органов местного самоуправления, все службы, организации и учреждения, которые связаны со строительством моста.

“Проект очень сложный, поэтому он и требует хорошей командной работы, координации действий на местах. Важно, чтобы и силы подрядчика шли на строительство, а не на решение бюрократических вопросов. Такая площадка коммуникации при ОГА показала свою эффективность, когда область воплощала в жизнь ряд важных задач: от строительства маленьких амбулаторий, реконструкции приемных отделений до строительства нового областного кардиоцентра, трасс Н-31, М-03 и объездной дороги вокруг Полтавы”, – рассказал глава области. 

Строить мост будет турецкая компания “Догуш Иншаат ве Тиджарет Аноним Ширкети”, отметили в ОГА. Служба автодорог Полтавской области уже заключила с ней договор на сумму 11 млрд 248 млн 700 тыс. грн. Согласно договору, срок строительства составляет 48 месяцев, начиная с 2021 года.

“Это инвестиции, новые рабочие места, хорошая площадка, где могут проходить практику студенты вузов и учащиеся профтехучилищ. Также нашей принципиальной позицией является уплата налогов в местные бюджеты. Такое требование у нас к любым инвесторам, работающим в Полтавской области”, – резюмировал Синегубов.

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Фото: пресс-служба Полтавской ОГА


Фото: пресс-служба Полтавской ОГА

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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