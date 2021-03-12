 

81,2% украинцев считают Россию недружественной страной-соседом – опрос

12.03.2021, 21:04, Новости дня
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Каждые четверо из пяти украинцев считают Российскую Федерацию недружественной страной-соседом, дружественной Россию назвали 12,8% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 20–21 февраля 2021 года компаний “Active Group”.

Респондентам задали вопрос: “Какая из стран-соседей является недружественной к Украине?”.

81,2% опрошенных назвали Россию, Польшу – 24,2%, Венгрию – 21,3%, Беларусь – 20,2%, Румынию – 16,7%, Молдову – 15,1%, Турцию – 13,3%, Словакию – 6,7%, 7,6% респондентов затруднились ответить.

Самым дружественным соседом, по мнению украинцев, есть Польша – так считают 60,8% опрошенных. Молдову назвали дружественной страной 58,4% респондентов, показатели других стран-соседей Украины (кроме РФ) находятся в пределах 49,8–54,9%.

Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам Украины и типу населенного пункта (город / село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%. 

Инфографика: activegroup.com.ua

По данным опроса, проведенного с 23 февраля по 1 марта Киевским международным институтом социологии, 82,4% украинцев не доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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