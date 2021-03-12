13 марта в Украине потеплеет до +12 °С – Укргидрометцентр

12.03.2021, 21:04, Новости дня

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13 марта ночью во всех областях Украины, кроме западных и большинства восточных, пройдет мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

“Температура ночью – +2… -3 °С , днем +4…+9 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +10…+12 °С, в восточных областях и на Сумщине ночью -5…-10 °С, днем -1… +4 °С”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2841680649416848

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире телеканала “Украина 24” рассказала, что с 13 марта воздух с Атлантики потеснит морозы и холодную погоду.

“Это довольно типичная погода для марта, поэтому не надо удивляться. С завтрашнего дня ждем повышения температуры. Потепление удержится 14-го, 15-го и 16 марта, когда дневная температура будет от +5 °С до +10 °С”, – сообщила Голеня.

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