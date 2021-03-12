Олег Ляшко сделал прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Ранее он называл ее “индийским хламом”

12.03.2021, 21:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко 12 марта в Facebook заявил, что сделал прививку от COVID-19.

“Вакцинировался в Козелецкой больнице в своей родной Черниговской области. Жизнь и здоровье украинцев – высшая ценность и не должна быть заложником политических спекуляций. Берегите себя и своих близких, вакцинируйтесь, остановите болезнь”, – заявил Ляшко.

Политик не уточнил каким препаратом его вакцинировали, однако с 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Ранее Ляшко называл препарат, которым проводится массовая вакцинация в Украине, “индийским хламом”, видео опубликовал Obozrevatel.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: news.obozrevatel.com

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX бесплатно получит 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что страна получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на сегодняшний день в Украине сделали около 38 тыс. прививок.

—