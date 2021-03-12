 

Центризбирком Украины обратился в полицию из-за возможной подделки документов кандидатов в нардепы

12.03.2021, 21:04, Новости дня
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Центральная избирательная комиссия Украины обратилась в Нацполицию из-за возможных фальсификаций во время выдвижения кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду. Об этом пресс-служба ЦИК проинформировала 12 марта. 

В сообщении сказано, что во время рассмотрения документов, которые партии подали в ЦИК для регистрации их кандидатов, обнаружили признаки подделки. 

“Это, в частности, касается политических партий “Организация украинских националистов”, “Олимп”, “Шанс”, “Столица”, “Звезда”, “Оберег”, “Идея”, “Центр”, “Консервативная партия Украины”, “Украинский трудовой блок”, “Социальная партия”, “Динамо”, “Альтруист” и “Успех”, которые подавали соответствующие документы для регистрации кандидатов и которым было отказано”, – говорится в релизе. 

Центризбирком, чтобы проверить подлинность документов о проведении съездов на которых принимали решения о включении партий в Единый реестр юридических лиц, и о внесении изменений в наименования, цели, местонахождение и руководящего состава таких партий, обратился в Минюст. 

“В итоге, по данным Минюста и согласно информации из Единого государственного реестра, соответствующие изменения в сведения о политических партиях не вносили. Также комиссия обратила внимание, что в копиях решений съездов отдельных политических партий подписи председателя и секретаря съездов заверялись одним и тем же частным нотариусом. Вместе с тем, в ЦИК поступили обращения нескольких политических партий, в которых сообщалось, что они вообще не проводили соответствующих съездов, а также, что документы, представленные от них в комиссию, сфальсифицированы”, – сказано в пресс-релизе. 

В ЦИК отметили, что были обнаружены и другие признаки фальсификации документов. 

“Комиссия не уполномочена оказывать правовую оценку таким действиям, однако, видя в них возможность фальсификаций, обратилась к Национальной полиции Украины с просьбой проверить приведенные факты и в случае выявления оснований, принять соответствующие меры реагирования”, – добавили в Центризбиркоме. 

Центризбирком Украины на 28 марта назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 (Ивано-Франковская область). Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Всего на двух округах Центризбирком зарегистрировал 34 кандидата. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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