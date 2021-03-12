 

В Анапе загорелся жилой дом

12.03.2021, 21:02, Разное
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В ночь на 12 марта в экстренные службы поступил звонок о пожаре на последнем этаже жилого дома на Лазурной улице в Анапе, передает телеканал “360”. Площадь распространения пламени оценивается в полторы тысячи квадратных метров. На снятых очевидцами кадрах видно, что огонь успел уничтожить крышу здания. Эксперты считают, что есть угроза дальнейшего распространения пожара.



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