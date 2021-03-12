Ученые рассказали о фатальности раковых метастаз в процессе трансформации онкозаболевания

12.03.2021, 21:00, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого подробно изучили механизм метастазирования, протекающий при течении онкологического заболевания. По словам исследователей, метастазы являются ключевым моментом, значительно осложняющим болезнь.

Базовой темой исследования ученых, представляющих Университет Колорадо (США), стало изучение рака молочной железы, в начальной стадии не представляющего большой опасности. Однако, по их словам, стадия метастазирования превращает болезнь в трудноизлечимую, приводящую зачастую к летальному исходу. В частности, указанная трансформация рака происходит в момент, когда прикрепленные друг к другу клетки эпителия, обладающие изначально низкой вероятностью метастазирования, обретают свойства мезенхимальных клеток, которые, в свою очередь, мигрируют с гораздо большей активностью. Как показали результаты исследования, упомянутую метаморфозу можно замедлить посредством подавления в организме белка, имеющего название VEGF-C. Данный белок, выделяемый клетками, связывается с совокупностью рецепторов в соседних клетках, и он же впоследствии осуществляет активацию особого сигнального пути, обходя при этом традиционные способы.

Специалисты напомнили, что большинство медицинских препаратов и химиотерапевтических средств способны эффективно подавить первичную опухоль. Однако метастазирование клеток провоцирует их изменение, обеспечивающее в итоге большую резистентность к лекарствам. К слову, еще в 2017 году в научных СМИ были опубликованы материалы, продемонстрировавшие процесс метастазирования как стадию “общения” раковых клеток с соседними, ранее этого не делавшими.

Источник: www.medikforum.ru