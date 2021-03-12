Захватившего заложницу в Северодвинске арестовали на два месяца

12.03.2021, 20:36, Новости дня

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Суд арестовал на два месяца мужчину, захватившего в заложники сотрудницу офиса выдачи микрозаймов в Северодвинске, сообщило следственное управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника, совершенный с применением оружия»)». Напомним, 11 марта злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, потребовав сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали и передали сотрудникам полиции.