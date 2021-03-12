Мнение: Письмо: “Ошибки прошлого”

12.03.2021, 20:32, Разное

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Большая часть неразрешимых конфликтов состоят из противоречащих запросов.

Вы хотите отказаться от обязанностей, но сохранить права, которые связаны с этими обязанностями.

Или вы хотите, чтобы партнер отказался от прав, но взял на себя больше обязанностей.

Если вы хотите слишком много, то единственный способ получить хотя бы что-то – прикрыть хлеборезку.

Очень часто женщины жалуются в письмах, что мужчины-сожители не хотят жениться, а потом выясняется, что женщина в свою очередь не желает выполнять встречных условий мужчины, например не пытается наладить отношения с его родителями или детьми. Или женщины жалуются, что мужчины не хотят ребенка, а потом выясняется, что женщина не собирается уходить с работы в декрет. То есть по сути они хотят, чтобы партнер взвалил на себя кучу дополнительных трудов и обязанностей, не получив никаких дополнительных преимуществ и прав.

Так нельзя строить отношения.

te_nata

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо за ваш блог, читаю 4 года, аккаунт сделала для возможности вам написать.

Как исправить ошибки прошлого?

Я познакомилась с будущим мужем (А.) 5 лет назад в своей стране. Мы встретились на совместном проекте, он мне очень помогал, а потом стал помогать вообще во всем и делать мою жизнь гораздо комфортнее. Тогда он был женат, в браке с двумя маленькими детьми.

А. ушел из семьи и стал жить со мной. Это был очень сложный момент для нас обоих, я сделала много ошибок, так как тянула его к себе… А через пару месяцев, как он стал со мной жить, я получила потрясающее предложение о работе заграницей, в мировом центре моего спорта, в очень красивой европейской стране, на побережье. Я приняла решение уезжать. Я говорила об этом с А. и он спокойно отреагировал. Я уехала. Страшно скучала за ним, плакала (впервые в жизни). Он пил месяц и не мог работать. В итоге мы встретились сначала в моей командировке, а потом он стал приезжать ко мне. Где-то год он ездил туда-сюда, его работа позволяет делать ее удаленно. Куча денег на билеты, усилий… Потом он развелся официально, сделал мне предложение и переехал на совсем. Мы оформили ему документы, переехали в новую квартиру на море, он по прежнему работает удаленно, а я строю свою карьеру в центре.

Я в прошлом профессиональная спортсменка, а сейчас работаю тренером, стараясь вырасти в профессионала высокого уровня в своем престижном виде спорта. Моя всегдашняя проблема в том, что я очень устаю и работаю на пределе возможностей. Я всегда делала работу приоритетом, и хотя любовь и отношения для меня тоже важны, мне, особенно в юности, не удавалось построить гармоничных отношений.

Я почти ничего не делаю по дому, иногда готовлю, по уборке приходит помощница. Поддерживаю минимальный порядок и на этом все. Обычно я ухожу очень рано, а прихожу уставшая, без сил и желания что либо делать. Работаю я 6-7 дней в неделю, иногда с командировками 2-3-4 недели. Муж очень отличается от меня, он человек творческий, живет без дисциплины, не занимается спортом и часто не может себя организовать. Ему 38, мне 33. Доход у нас средний, примерно одинаковый, может у меня чуть больше. Конфликтов по финансам нет.

Я его очень люблю, он был первый мужчина, которого я так полюбила. Я сильно от него зависела эмоционально, да и сейчас завишу. Мне сложно иногда из-за нашей разности, но он такой хороший и добрый человек, что это перекрывает все.

Проблема в том, что я хочу детей, и мне пора. Но он не хочет. И я его понимаю, что у него есть дети и после всего стресса с разводом и переездом ему не хочется новых проблем. Он приводит разные аргументы, все разумные, но мне уже надо рожать, я это знаю. Я понимаю, что потом я буду очень жалеть, что у меня нет детей… А шанс на здорового ребенка уменьшается с каждым днем. Я осознаю, что надо было думать раньше, прежде чем выходить замуж в 31 год за мужчину после развода с детьми… как теперь это исправить и можно ли?

(Автор задает вопрос в начале письма, как исправить ошибки прошлого. Но выйти замуж – это не ошибка. Если муж категорически не согласен на ребенка, а у вас нет детей и хочется, с мужем придется развестись. И дело не в ошибках прошлого, а в том, что вам оказалось не по пути. Но давайте посмотрим, действительно ли муж отказывает автору в ее праве стать матерью)

После разговоров о детях А. стал выдвигать условия, что я должна уйти с работы или хотя бы взять паузу на год-два. Привести себя в порядок в плане здоровья, потому что от физической нагрузки тело постоянно болит, постоянный стресс и мышечный зажим. Он говорит, что только в этом случае он готов на ребенка.

(Оказывается, что муж согласен на ребенка, но не хочет получить в результате этого больную жену и слабого ребенка. У автора постоянно все болит и он переживает за нее. Поэтому предлагает вполне резонное – заняться своим здоровьем и подготовиться к беременности. Ребенка ему придется опекать всю жизнь, жене, даже бывшей, тоже придется помогать все время, если она родит ему ребенка. То есть обязанностей на нем будет в десяток раз больше, а мнения его по поводу своего здоровья автор не желает учитывать. Владычицей хочет быть морской)

Что он хочет, чтобы я была с малышом и моя такая активная карьера несовместима, в его представлении, с материнством и семьей. Может он и прав, но я очень боюсь остаться без работы в чужой стране. Без своей опоры, отпустить все, к чему я шла всю жизнь.

(Автор стонет так, будто это муж заставляет ее рожать ребенка и отказаться от карьеры. Муж согласен на вариант, что она рожать не будет вообще. У него есть свои дети. Но автор, похоже, хочет родить малыша и сделать из мужа няньку, а сама продолжить работу. Мужчины могут заменить ребенку мать с первых месяцев, но это всегда намного сложней и хуже, разумно только в том случае, если нет другого выхода и оба родителя согласны. В данном случае муж не согласен на ребенка на таких жестких условиях)

И в финансовом плане станет хуже, хотя муж хочет развиваться в новом направлении, это пока проекты. Изменить свою работу и сделать ее менее стрессовой у меня не получается, хотя я изучаю блог именно с этой целью и понимаю, что проблема в моих границах и моем локусе.

(Автору кажется, что мой блог должен ей помочь сделать стрессовую работу менее стрессовой, по волшебству. Мой блог, автор, помогает закрыть хлеборезку. Чтобы получить желаемое, надо вписать это в границы возможностей. И если вам хочется стать матерью, от стрессовой работы придется отказаться, хотя бы временно. А если вы не желаете отказаться от такой работы на два-три года или ее сократить в несколько раз, забудьте о материнстве)

Он все время просит меня о помощи в его делах, но я занята. Я понимаю, что ему очень некомфортно, но я всегда была именно такой и он об этом знал.

У меня дилемма работа или отказ от своих ценностей ради семьи. В любом случае ребенок нужен мне и я это понимаю. И найти другого мужчину будет намного сложнее. Но мне очень страшно. Очень надеюсь на Ваш совет и разбор. Спасибо.

(Автор начала с того, что муж не согласен на ребенка, и что замужество – это ошибка ее прошлого. А закончила она тем, что ради ребенка не желает отказываться от карьеры. Каким образом через кривой локус она пришла от одного к противоположному? Понимаете?)