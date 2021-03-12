Структуру оккупационных войск на Донбассе Генштаб РФ позаимствовал у Waffen SS – Турчинов

12.03.2021, 20:14, Новости дня

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Российские оккупационные войска на Донбассе в 2014 году состояли из трех частей – регулярных российских военных, профессиональных наемников и подразделений, которые были сформированы из коллаборантов. Об этом бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал 11 марта в эфире “5 канала”.

По его словам, последние были построены по принципу Waffen SS, который Генеральный штаб РФ позаимствовал у нацистской Германии.

“Военные подразделения состоят из местного криминального элемента, безработных коллаборационистов, а на командных должностях находятся российские кадровые офицеры”, – сказал Турчинов.

По его словам, эти подразделения имели плохую дисциплину и очень низкий профессиональный уровень.

Представители частных военных компаний, по мнению Турчинова, – самая опасная часть оккупационных войск.

“Они были мотивированы убивать, потому что за каждого убитого украинца, за каждый сбитый самолет или вертолет, за кровь и слезы украинцев они получали дополнительное вознаграждение. За эти убийства они также получали государственные награды от [президента России Владимира] Путина. Это самые опасные, жестокие и профессионально подготовленные военные преступники”, – сказал экс-глава СНБО.

Он подчеркнул, что технологию привлечения к боевым действиям ЧВК Россия отработала на Донбассе, затем использовала ее в Сирии и в других горячих точках.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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