 

Польша высылает еще двух белорусских дипломатов

12.03.2021, 20:14, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют еще двух из белорусских дипломатов. Об этом 12 марта он сообщил в Twitter.

“В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве”, – заявил Пшидач.

Wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska wobec polskich dyplomatów, w ramach zasady wzajemności, MSZ RP podjął decyzję o wydaleniu Konsul Generalnej RB w Białymstoku oraz konsula RB z placówki w Warszawie.

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 12, 2021

9 марта министерство иностранных дел Беларуси предложило польскому консулу Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в церемонии памяти участников антикоммунистического подполья в Польше. 

Пшидач 10 марта заявил, что из страны вышлют одного из белорусских дипломатов.

2 октября 2020 года МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве. Вместо 25 должно остаться 14 дипломатов. В польском – вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября, писал TUT.BY. Также МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата.

В ответ 11 марта  МИД Беларуси  вручило временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому ноту с предложением в течение 48 часов покинуть страну двум польским дипломатам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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