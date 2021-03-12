 

В Приморье анонимное письмо вывело полицию на труп в подвале

12.03.2021, 20:12, Разное
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В приморском поселке Славянка в полицию обратился мужчина. Он рассказала, что его сосед нашел у себя в почтовом ящике странное анонимное письмо. В послании говорилось, что в Хасанском районе данного населенного пункта стоит многоквартирных жилой дом, в подвале которого лежит труп, передает РИА ФАН. В месте, о котором говорилось в послании, сотрудники полиции действительно отыскали тело зарезанного мужчины. Рядом они обнаружили улики, которые помогли выйти на след ранее судимого 43-летнего местного жителя, который, по версии следствия, может быть причастен к расправе.



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