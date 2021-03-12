 

Российские “Мистрали” имеют большую по сравнению с БДК вместительность

12.03.2021, 20:10, Разное
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Источник в российской судостроительной отрасли недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о некоторых особенностях новых российских вертолетоносцев. В частности, по информации собеседника, “Мистрали” имеют определенные преимущества по сравнению c традиционными большими десантными кораблями.
Вертолетоносцы в количестве двух единиц в настоящее время возводятся в Керчи, а их передача в состав российского ВМФ планируется через пять лет. Данные военные корабли способны принять на борт до 1000 морских пехотинцев. Для сравнения, большие десантные корабли (БДК), постройка которых производится в Калининграде на заводе “Янтарь”, способны перемещать гораздо меньше морских десантников – всего три сотни.

“На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров”, – подытожил в беседе с журналистами источник. Об этом пишет Политэксперт.



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