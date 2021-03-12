 

Шевдские СМИ раскритиковали главу МВД из-за конфуза на встрече с Колокольцевым

12.03.2021, 20:10, Разное
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Шведские СМИ раскритиковали главу МВД страны Микаэля Дамберга из-за конфуза на встрече с представителем российского министерства Владимиром Колокольцевым. Причиной стало упоминание Крыма и излишняя болтливость государственного деятеля.
Встреча состоялась ещё в феврале 2020 года, но в издании Svenska Dagbladet о ней рассказали только сейчас. Причина кроется в том, что диалог не освещался в новостях из-за неподобающего поведения Дамберга. Самым напряжённым моментом стало упоминание Крыма и критики РФ за действия на полуострове. В этот момент Колокольцев прервал своего коллегу и попросил его не «зацикливаться на Полтавской битве». Он также рекомендовал двигаться дальше. В СМИ восприняли такое высказывание главы МВД Швеции неподобающим и абсолютно неприемлемым.

Внимание привлекли не только высказывания Микаэля Дамберга, но и его излишняя болтливость. В шведском издании отметили, что главам МВД слишком много говорил и при этом никакой вопрос до конца не разобрал. В итоге для Швеции эта встреча прошла безрезультативно и осталось непонятно, что именно она дала Стокгольму, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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