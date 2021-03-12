 

Супруга Шипенко высмеяла слухи о романе мужа с разведенной Муцениеце

12.03.2021, 20:10, Разное
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Супруга режиссёра Клима Шипенко Соня Карпунина высмеяла слухи о романе её мужа с разведённой Агатой Муцениеце. Она считает такую информацию неправдоподобной и отмечает, что в их семье всё хорошо.
Слухи об изменах Клима Шипенко начали появляться после того, как в Сети появился видеоролик сомнительного качества. На нём некто очень похожий на российского режиссёра проявляет признаки внимания к девушке, внешне напоминающей разведённую актрису. Причём житель позволяет не только обнимать её, но и другие откровенные жесты. При этом девушка никак не реагирует на подобные приставания и только смеётся. Недоброжелатели сразу же заявили, что это Шипенко и Муцениеце, а супруга режиссёра Соня Карпунина ни о чём не догадывается. В свою очередь она опровергла любой роман мужа на стороне и объяснила, что в их семье всё прекрасно.

Помимо самой Сони Карпуниной, высказались и поклонники Агаты Муцениеце. Они неоднократно защищали своего кумира и опровергали слухи. В частности, приводя в пример твёрдую позицию самой актрисы, которая не позволила бы себе встречаться в тайне с женатым мужчиной, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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