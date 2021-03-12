 

Мнение: Сапожник любит черных

12.03.2021, 20:08, Разное
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Расстановка приоритетов
А вы за кого – за Барака или за Клинтониху? Лично я – за негритоса! Хиллари мне что-то не нравится. Клинтон нравился, а Хиллари – нет. Что-то в ней есть от типичной американской бабы-начальницы – из тех, которых хочется убить через 5 минут общения.

А Обама – ничего! Веселый такой… Чем-то на наших таджиков похож (март, 2008).

Источник: Размышления вольного социолога



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