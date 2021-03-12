Первого победителя саудовской «Битвы экстрасенсов» сожгли за колдовство

12.03.2021, 19:51, Разное

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Трагедией окончились съёмки первого сезона телешоу «Битва экстрасенсов» в Саудовской Аравии, сообщает Al Jazeera. Победитель проекта, Абдулла аль-Закири, был сожжён религиозной полицией по обвинению в колдовстве сразу после вручения ему награды.

Согласно действующим в королевстве законам шариата, занятия магией являются особо тяжким уголовным преступлением, однако за последние 50 лет не было ни одного случая, когда обвинения в колдовстве удалось бы доказать в суде. Однако во время съёмок «Битвы экстрасенсов» победитель шоу дал интервью, в котором сообщил, что победить в проекте ему помогли сверхъестественные силы, в том числе призванные им джинны. Продюсеры проекта немедленно обратились в Шариатскую гвардию, и после недолгого разбирательства Абдулла аль-Закири был сожжён на костре на заднем дворе съёмочного павильона.

«Мы думали, что наши участники – фокусники, ловкие психологи и мошенники. Никто не предполагал, что один из них в самом деле занимается колдовством и заклинает джиннов. Эта новость нас шокировала. Не знаю, будем ли мы теперь снимать второй сезон. Нам не нужны проблемы с законом», – заявил продюсер шоу Аладдин Ибрагини Ваффа.

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