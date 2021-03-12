 

Мнение: Они признались

12.03.2021, 19:44, Разное
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Знаете, иногда умная мысля приходит опосля. В одних случаях дело в том, что на принятие решения отведена малая единица времени, и мозг не успевает оценить все варианты возможных действий, дабы выйти из ситуации победителем, ну или, по крайней мере, сохранив лицо.
А есть господа, которым сколько времени не отводи, итог будет один – провал, возможно полный. Реакция, понимаете ли, замедленная.
И стоит лишь поаплодировать сторонникам товарища Навального, что они в состоянии расписаться в собственном бессилии.

Если кто не знает, но в начале марта на YouTube-канале журналиста Максима Шевченко вышло интервью с директором небезызвестного Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым. Говорили о всем и ни о чем одновременно.

Жданов подтвердил, что в январе оппозиция пыталась вывести людей на улицы, добиваясь тем самым исключительно освобождения Навального, но, как говорится, не повезло, не фортануло. По признанию оппозиционера, штаб Навального неудовлетворительно сработал в вопросе заманивания людей на акции.

«Мы плохо об этом рассказывали, мы плохо работаем, плохо зовем людей на протесты, нам не верят или что-то еще», – сказал Жданов.

Кстати, Жданов посетовал и на то, что в отсутствии Навального у членов его команды не выходит умещать в головах сторонников идеи, они «валятся» из рук.

В общем, все вышеуказанное косвенно подтверждает тот факт, что ролик про «дворец Путина» был заготовкой на случай, если Навального, когда он вернется, примут отечественные правоохранительные органы. Из этого можно сделать очевидный вывод: расследования в большей степени нацелены не на просвещение населения на предмет коррупции в высших эшелонах власти, сколько на зарабатывание политических очков в нужный момент времени и в нужном месте. Впрочем, политика, ничего нового.

И в этом, пожалуй, и есть вся проблема – желание сыграть на чувстве несправедливости народа, не предлагая политической альтернативы с готовой программой и соответствующими лозунгами. То есть, сторонники Навального могут разжечь огонь, но вот поддерживать его не в состоянии. Вот и выходит, что люди выходят на митинги просто выпустить пар, успокаиваются, и вся оппозиционное волнение сдувается.
А Жданов и иже с ним все удивляются, как же так! Все просто – популизмом горы не свернуть, господа.

Источник: Достало



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