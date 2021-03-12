Мнение: Компенсация

12.03.2021, 19:38, Разное

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В апреле в США люди получат чеки с единоразовой помощью от правительства в виде компенсаций за потери от карантинных мероприятий. Семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год получит примерно 5,5 тысяч долларов. Около 450 тысяч рублей на наши деньги.

В России подобной щедрости не предусмотрено. Нам придётся лишь гордиться «аналоговнет»-достижениями. И отнестись с пониманием. Дворцы сами себя от плесени не отремонтируют. Не бенифициарам же нести на это расходы.

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