Масленица продолжается: рецепт французских блинчиков Креп Сюзетт от Ники Белоцерковской

12.03.2021, 19:36, Разное

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Масленичная неделя подходит к концу, но еще есть время попробовать даже несколько новых рецептов. Уверены, классические русские блинчики и оладьи, как у бабушки, вы готовить уже умеете, ну или хотя бы пробовали, а вот с французской классикой – тонкими Креп Сюзетт под карамельным соусом – возможно, еще не знакомы. С легкой руки Вероники Белоцерковской предлагаем это исправить, воспользовавшись ее рецептом и видеомастер-классом.

Ингредиенты:

– 500 мл молока

– 3 яйца

– 100 г растительного масла

– 2 ст. л. сахара

– 0.5 ч. л. соли

– 150 г муки

Для соуса:

сахар 100 г

сливочное масло 50 г

ликёр (в оригинале Grand Marnier, но можно взять любой крепкий, который вы сможете потом поджечь)

сок апельсина и его цедра

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Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)

Способ приготовления:

1. Муку хорошо просеять сквозь сито. Отдельно взбить венчиком молоко, растительное масло (у нас виноградные косточки), яйца, соль, сахар. И постепенно (!) вливая маленькими порциями, смешать с мукой. До однородной массы без комочков. Жидкость в муку! А не наоборот. Даём тесту настояться 15 минут.

2. Разогреваем хорошо сковороду, смазываем кисточкой маслом и начинаем их печь, немного уменьшив огонь. Они нарядные невозможно, тончайшие и хрустящие по краям. Восторг!

3. Берём отдельную сковороду и начинаем варить карамель. Натрите (кота) цедру апельсина, стараясь не касаться ее белой части. И – главное! Карамель очень капризная дура! Сгорит – моргнуть не успеете. В видео хорошо видно, как ее любить правильно. В хорошо разогретую сковороду порциями (!) по паре ложек, постепенно (!), добавляем сахар, непрерывно (!) мешая. Не дайте ей почернеть! Когда она загустела до янтаря, вливаем апельсиновый сок, даём чуть выпариться и кидаем кусок сливочного масла. Постоянно мешаем! Она должна получиться тягучей и жирной. Теперь наши блины свернуть треугольником, положить в карамель, обильно ею их пропитать и плеснуть грамм 70 ликёра.

4. Фламбируем, или (по-русски) – гори все огнём (только не забудьте вытяжку выключить, а то будет вам мама-на кухне-родился-Дракон). Пусть алкоголь до конца весь сгорит.

5. Подавать их надо горячими, с шариком ледяного ванильного мороженого. Эффектно невыносимо.