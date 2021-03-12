От презентации Рубан до украшений от Маниович: дайджест fashion-новостей недели

12.03.2021, 19:36, Разное

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“Снежная королева” x RUBAN

В пространстве L’Appartement состоялась презентация второй совместной коллекции брендов “Снежная королева” x RUBAN. В капсулу вошли классические и oversize пальто, удлиненные жилеты и стеганые куртки-кимоно, тренчи из ткани и натуральной кожи, бомберы и косухи. Дополнят образы и добавят элегантности платья и топы с акцентированной талией. Комбинезоны и брюки сочетаются с футболками и рубашками, а для деловых образов подойдет безупречный костюм-трансформер. Гостями мероприятия стали Елена Кулецкая, Лина Дембикова, Мари Коберидзе и другие.

Iceberg

В рамках виртуальной Недели моды в Милане бренд Iceberg представил капсульную коллекцию Iceberg Knitwear Utopia – расширенную линейку вязаных моделей в натуральных цветах. При создании линейки креативный директор Iceberg Джеймс Лонг опирался на итальянские традиции производства и необходимость переосмыслить реалии современной повседневной жизни. В капсулу вошли кардиганы макси, уютные пальто, пуловеры из ворсистой ткани и свитшоты свободного кроя.

MONOCHROME

В Доме-музее М.Н. Ермоловой на Тверском бульваре прошла презентация капсульной коллекции MONOCHROME х МАША ЯНКОВСКАЯ, в рамках которой фешн-бренд представил три своих ключевых продукта, созданных по мотивам нового цикла работ Маши Янковской, посвящённых старшим арканам Таро. “Нам было важно передать не только эстетику картин, но и максимально приближенные к оригиналу цвета, тени и детализацию, с учетом особенности ткани и ее собственного оттенка”, – говорит генеральный директор MONOCHROME, Николай Богданович.

A|X Armani Exchange

В сезоне весна-лето бренд предлагает коллекцию, базирующуюся на ДНК бренда, при этом транслируя современные тенденции к моделям унисекс и стиль, связанный с культурой городских улиц. Капсула Icon получает новое прочтение за счет игры с логотипом бренда. Дух 1990-х годов также находит своё отражение и в цветовой палитре – в моделях линии Neon Accents белое, чёрное и серое сочетается с морской гаммой и цветом зеленого лайма. Образы сохраняют лаконичность, но дополняются неожиданными деталями из сетки, кожи и светоотражающих элементов.

Yana for Cococouture

Яна Расковалова создала специальную коллекцию для fine-dining ресторана Матильды Шнуровой Cococouture. Создавая Yana for Cococouture, дизайнеры вдохновлялись стилем ресторана на Новой Голландии и новым представлением о традиционной кухне, а в основу дизайна легла современная интерпретация классических русских костюмов с элементами конструктивизма. Все костюмы коллекции были разработаны по индивидуальным меркам – с учетом специфики профессиональной деятельности каждого из сотрудников.

Sugar Jewellery

Украшения итальянского бренда Sugar Jewellery выполнены из серебра с использованием эмальерной техники и техники алмазной огранки, что создает эффект сверкания. Браслеты, кольца и другие изделия поддерживают стилистику 80-х, в палитре цвета на любой вкус – от светло-зеленого до розового и пурпурного.

GRESSO

Всемирно известный производитель телефонов и аксессуаров для них представил коллекцию очков из титана. Этот материал позволяет делать оправы в 3 раза легче аналогичных моделей, а про его прочность говорит само название. Благодаря запатентованной системе безвинтовых петель и лазерной резки из цельного японского титана модели GRESSO лишены всех “слабых” мест любых очков — паяных и винтовых соединений. Оправу можно гнуть, пробовать деформировать, ломать, при этом она всё равно останется без повреждений и автоматически с лёгкостью вернётся к первоначальной форме.

Высокотехнологичные нейлоновые линзы обеспечивают 20-тикратное повышение ударопрочности, снижение веса в 3 раза, а также непревзойдённую зрительную точность и чистоту. Они не разбиваются при ударе и имеют упрочняющее покрытие, которое обеспечивает дополнительную защиту от царапин с внутренней стороны. Носоупоры и заушники выполнены из мягкого гипоаллергенного силикона, поэтому они не оставляют следов на носу и не вызывают раздражения даже после нескольких часов использования.

Geox

Представляя весенне-летнюю коллекцию, итальянские дизайнеры Geox провозглашают главными трендами сезона красоту и женственность, романтизм и изящество. Традиционно в коллекции большое разнообразие сникеров на любой вкус: от кроссовок в пастельных оттенках или монохромных вариантов до броских моделей с цветочными и анималистичными принтами и деталями из металлизированной кожи.

INCITY

Бренд женской одежды INCITY выпустил лимитированную капсульную коллекцию, созданную совместно с Институтом цвета Pantone. Super Color Collection – линия, выполненная из мягкого дышащего хлопка. Она состоит из спортивных худи, свитшотов, джоггеров, шортов, классических и оверсайз-футболок, а также платьев. Среди оттенков – Sweet Lavender, Caviar, Snow White и другие.

Maniovich AM

Бренд Maniovich AM, основанный выпускницей института Parsons Сашей Маниович, представил коллекцию украшений. Серьги, браслеты, ожерелья выполнены из бусин, ракушек, жемчуга, они легко сочетаются как между собой, так и с классическими украшениями и драгоценностями. “Собираясь в поездку, беру максимум украшений, ведь именно они в любой момент могут освежить образ или кардинально изменить его”, – говорит Саша.