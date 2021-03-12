Найдено объяснение «эффекту дверного проема»

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12.03.2021, 19:28, Новости дня
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Не замечали ли вы за собой такой странности: перейдя из комнаты в комнату, вы вдруг забываете, зачем пришли? Разумеется, так происходит на каждый раз, но все-таки случается с завидным постоянством. Ученые называют это явление «эффектом дверного проема».

По словам специалистов, такого рода забывчивостью страдают как молодые люди, так и старики. Иначе говоря, состояние здоровья и возраст здесь ни при чем.

Австралийские ученые, исследовавшие данный вопрос, утверждают, что «эффект дверного проема» связан с автоматической перезагрузкой памяти в момент, когда вы вдруг оказываетесь в других условиях. Двери здесь играют роль своеобразной границы между предыдущим и следующим окружением. Как только происходит перезагрузка, данные, содержащиеся в «буфере», могут потеряться.



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