Работники “Криворожской теплоцентрали” требуют уволить и.о. главы правления и грозят бессрочным протестом

12.03.2021, 19:24, Новости дня

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Работники акционерного общества “Криворожская теплоцентраль” 12 марта провели митинг у Офиса президента Украины, требуя уволить и.о. главы правления предприятия Павла Савчука. Об этом сообщается на странице общественного объединения “Новая столица” в Facebook.

В частности, представители теплоцентрали заявляют, что Савчук “оказывает моральное и физическое давление на коллектив, несогласных штрафует и увольняет”.

“После того, как людей не услышали в Кривом Роге, работники предприятия приехали с акцией протеста в Киев”, – говорится в сообщении.

Участники акции передали в ОП коллективное обращение с требованием уволить Савчука и восстановить на работе незаконно уволенных сотрудников.

“В случае, если представители предприятия не будут услышаны и президент не предпримет мер для недопущения подобных действий, они обещают более масштабную акцию, которая станет бессрочной, с дальнейшей установкой палаточного городка на Банковой”, – заявили в “Новой столице”.

https://www.facebook.com/ogonewcapital/posts/445803190206966

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