66% украинцев считают, что в 2030 году Россия не будет сверхдержавой – опрос

12.03.2021, 19:24, Новости дня

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66% украинцев считают, что в 2030 году Россия не будет сверхдержавой. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 марта результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд “Демократические инициативы” и Киевский международный институт социологии.

В то же время 17% опрошенных думают, что у РФ есть шансы в ближайшие 10 лет стать сверхдержавой.

По мнению большинства украинцев, самые высокие шансы быть сверхдержавой к 2030 году – у Китая. Так считают 55% респондентов. 27% – придерживаются противоположной точки зрения.

США в качестве сверхдержавы видят 36% украинцев, 43% – нет. Евросоюз – 28% и 51% соответственно, Великобританию – 29% и 54%.

Опрос проводился в начале декабря 2020 года в 45 странах мира методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 42 тыс. респондентов. В Украине выборка репрезентативна для взрослого населения от 18 лет и старше. Была проведена 1000 интервью по всей территории страны, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

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