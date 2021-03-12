Навального перевели в колонию во Владимирской области

12.03.2021, 19:24, Новости дня

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Российского оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора №3 Кольчугино во Владимирской области перевели в исправительную колонию №2 в городе Покров этой же области. Об этом 12 марта ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник отметил, что Навальный в СИЗО Кольчугино находился на карантине.

Сотрудники ИК-2 в Покрове не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть адвокатам Навального информацию о его доставке к ним. Об этом адвокат Навального Ольга Михайлова сказала в комментарии ТАСС, который опубликован в Teelegram.

Адвокаты политика 12 марта заявили, что с начала рабочего дня находились в СИЗО, их под разными предлогами не допускали к Навальному, позже сообщили, что он убыл, не уточнив, куда.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

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