Могилевская снялась в ванне обнаженной

12.03.2021, 19:24, Новости дня

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Украинская певица Наталья Могилевская 12 марта в Instagram разместила фото, на котором запечатлена обнаженной в ванне.

Артистка позирует спиной к объективу, глядя в сторону.

“Фильм про вас. Представьте, что мы снимаем его вместе. Все готово, осталось только придумать название. Например, свой я бы назвала “Жизнь артиста за кулисами” – подписала она снимок.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

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