Под Москвой поймали серийную похитительницу техники

12.03.2021, 19:22, Разное

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Из кармана куртки посетительницы торгового центра на 24-м километре МКАД был похищен мобильный телефон. Воришку вычислили с помощью камер наблюдения. Злоумышленником оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее задержали на следующий день там же, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В полиции подозревают, что девушка причастна к еще одному подобному преступлению. Ранее ее уже судили за воровство гаджетов.