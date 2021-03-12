 

Под Москвой поймали серийную похитительницу техники

12.03.2021, 19:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из кармана куртки посетительницы торгового центра на 24-м километре МКАД был похищен мобильный телефон. Воришку вычислили с помощью камер наблюдения. Злоумышленником оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее задержали на следующий день там же, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В полиции подозревают, что девушка причастна к еще одному подобному преступлению. Ранее ее уже судили за воровство гаджетов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Мнение: Почему Европа не поддержала белорусский протест?

11.12 / Татьяна Навка показала исхудавшего супруга Анастасии Заворотнюк

30.06 / Поклонники восхитились фигурой жены Игоря Николаева в обтягивающем мини

07.09 / “Грязно и холодно”: Жену Петросяна раскритиковали за нежелание купаться в Черном море

02.03 / Скандалы: Микробанкир с макрообязательствами

27.11 / “Мое сердце всегда занято”: Юлия Барановская раскрыла секрет своих отношений

04.08 / Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела

06.03 / Загадка поддельной гробницы в египетской Долине Царей

26.08 / Журналисты рассказали о важных изменениях с 1 сентября в жизни россиян

13.12 / Мнение: Грозные повеления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска