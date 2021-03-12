В Москве подвели итоги дистанционного этапа “Конкурса политологов”

12.03.2021, 19:22, Разное

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“Конкурс политологов” – это совершенно новый для России кадровый проект, инициированный администрацией президента 12 января. Сегодня в Москве озвучили результаты дистанционного этапа конкурса. Онлайн-тестирование прошли около полутора тысяч участников. Организатором Конкурса стала АНО “Экспертный

институт социальных исследований” (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО “Россия – страна

возможностей”.

21 участник набрал высокие баллы – это более 600 Т-баллов. Все они успешно завершили дистанционный

этап вне зависимости от полученной оценки презентации проекта. Стоит отметить, что Т-баллы – это шкала

измерения, в которой минимальное значение – 200, максимальное – 800.

Аналогичными методиками пользуются самые известные системы тестирования мире – TOEFL, GMAT, SAT. Такая шкала позволяет более дифференцированно

различать успешных и неуспешных участников.

“Проходной

балл, с учетом общей численности конкурсантов, был установлен на уровне 499

Т-баллов, его преодолели более 600 человек. Итоговый отбор участников

полуфинала был проведен на основе оценки представленных ими презентаций

проектов”, – отметил генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей

Комиссаров.

Оценивали презентацию каждого участника два эксперта из числа профессиональных

политтехнологов. Среди

проектов, которые были представлены, целый ряд вызвал особый интерес с их стороны. Авторы продемонстрировали глубокое понимание политической

проблематики, предложили ряд неординарных решений. “В целом уровень материалов

был весьма высоким”, – подчеркнула руководитель Департамента стратегических исследований

и прогнозирования ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Екатерина Соколова.

Окончательное решение о допуске

конкурсантов в следующий этап принималось коллегиально – на заседании

Экспертного совета Конкурса. Задачей

членов Экспертного совета стали верификация результатов тестирования и оценки

презентаций проектов, проверка соблюдения всех необходимых процедур.

“В случае поступления апелляций от участников именно совет мог бы их

рассмотреть”, – сообщил член совета Павел Безручко.

Полуфинал “Конкурса политологов” пройдет в апреле в Москве. На той же площадке состоится

и финал Конкурса. Победители получат персонального наставника и право на участие в образовательной

программе и стажировке.