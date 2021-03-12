В Москве подвели итоги дистанционного этапа “Конкурса политологов”
12.03.2021, 19:22,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
“Конкурс политологов” – это совершенно новый для России кадровый проект, инициированный администрацией президента 12 января. Сегодня в Москве озвучили результаты дистанционного этапа конкурса. Онлайн-тестирование прошли около полутора тысяч участников. Организатором Конкурса стала АНО “Экспертный
институт социальных исследований” (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО “Россия – страна
возможностей”.
21 участник набрал высокие баллы – это более 600 Т-баллов. Все они успешно завершили дистанционный
этап вне зависимости от полученной оценки презентации проекта. Стоит отметить, что Т-баллы – это шкала
измерения, в которой минимальное значение – 200, максимальное – 800.
Аналогичными методиками пользуются самые известные системы тестирования мире – TOEFL, GMAT, SAT. Такая шкала позволяет более дифференцированно
различать успешных и неуспешных участников.
“Проходной
балл, с учетом общей численности конкурсантов, был установлен на уровне 499
Т-баллов, его преодолели более 600 человек. Итоговый отбор участников
полуфинала был проведен на основе оценки представленных ими презентаций
проектов”, – отметил генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей
Комиссаров.
Оценивали презентацию каждого участника два эксперта из числа профессиональных
политтехнологов. Среди
проектов, которые были представлены, целый ряд вызвал особый интерес с их стороны. Авторы продемонстрировали глубокое понимание политической
проблематики, предложили ряд неординарных решений. “В целом уровень материалов
был весьма высоким”, – подчеркнула руководитель Департамента стратегических исследований
и прогнозирования ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Екатерина Соколова.
Окончательное решение о допуске
конкурсантов в следующий этап принималось коллегиально – на заседании
Экспертного совета Конкурса. Задачей
членов Экспертного совета стали верификация результатов тестирования и оценки
презентаций проектов, проверка соблюдения всех необходимых процедур.
“В случае поступления апелляций от участников именно совет мог бы их
рассмотреть”, – сообщил член совета Павел Безручко.
Полуфинал “Конкурса политологов” пройдет в апреле в Москве. На той же площадке состоится
и финал Конкурса. Победители получат персонального наставника и право на участие в образовательной
программе и стажировке.
Смотреть комментарии → Комментариев нет