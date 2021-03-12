Военные специалисты РФ освоили зенитную ракетную систему С-350 “Витязь”

12.03.2021, 19:20, Разное

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Представители Министерства обороны РФ рассказали о проведении мероприятий по освоению российскими военными нового полкового комплекта ПВО средней дальности С-350 “Витязь”. Принятая в состав ВКС страны в прошлом году мобильная установка планируется к эксплуатации в армии в ближайшей перспективе.

В рамках учений С-350 “Витязь” был опробован составом преподавателей Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова, также на территории учебного Центра зенитных ракетных войск в городе Твери была проведена подготовка учебно-материальной базы для последующего обучения военных специалистов российской армии. Назначением нового образца вооружения является организация противовоздушной обороны стратегических объектов.

Как рассказали эксперты, способный работать в автоматическом режиме комплекс имеет способность к одновременному поражению 16 аэродинамических целей или 12 баллистических. Боевой огонь может вестись с максимальной дальностью в 60 км и высотой в 30 км. При этом приведение в боевое положение системы осуществляется всего за пять минут. Об этом пишет Политэксперт.